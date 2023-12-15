Denizli'de krom madeninde göçük: 2 işçi yaşamını yitirdi

İHA
Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde 23.00 sıralarında göçük meydana geldi.
Maden sahasında çalışan biri mühendis, 2’si işçi olmak üzere 3 kişi göçük altında kaldığı öğrenildi.
2 işçi yaşamını yitirdi
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına başladı.
Acıpayam Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre iki kişinin yaşamını yitirdiği 1 işçiyi ise kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifadeleri yer aldı.
Göçük altında kalan Maden Mühendisi Kadir Özer ve işçi Rıfat Salman’ın cenazelerine ulaşıldığı öğrenildi. İşçi Mustafa Karahan’ı kurtarma çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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