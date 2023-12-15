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Denizli'de krom madeninde göçük: 2 işçi yaşamını yitirdi

Denizli'de krom madeninde göçük: 2 işçi yaşamını yitirdi Denizli'de bir krom madeninde göçük altında kalan bir mühendis ve bir işçinin cenazelerine ulaşıldı. 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.