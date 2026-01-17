Gaziantep’te çocuğunun ameliyat parası olan altınlar çalındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep’te 15 Ocak'ta Şahinbey ilçesi Gaziler Caddesi’nde, rahatsızlığı bulunan çocuğunu ameliyat ettirmek isteyen S.B. (45), başka birinden 249 gram altın borç aldı.

Borç aldığı altınları bozdurmak isteyen S.B., kuyumcularda fiyat araştırması yaparken 2 kadın tarafından takip edilmeye başlandı.

YANKESİCİLİK ANLARI KAMERADA

Borç aldığı 249 gram altını bozdurmak isterken adım adım takip edilen talihsiz kadın, kendilerini çarşafla kamufle eden A.G. (24) ve A.G. (25) isimli iki kadın tarafından sıkıştırıldıktan sonra yaklaşık 1 milyon 360 bin TL değerindeki altınları yankesicilik yöntemiyle çalındı.

Şüpheli kadınlar altınları çaldıktan hemen sonra olay yerinden kaçtı.

Yankesicilik anları ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

1 SAAT İÇİNDE YAKALANDILAR

Kamera kayıtlarını mercek altına alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olay öncesi ve sonrasındaki tüm hareketlerini saniye saniye inceledi.

Görüntülerde, yankesicilik olayını gerçekleştirmek için çarşafla geldikleri belirlenen kadınların, kaçış sırasında araca binmeden önce çarşaflarını çıkardıkları anlar da net şekilde tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle kimliklerini gizlemeye çalıştıkları belirlendi.

İL DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN NURDAĞI’NDA YAKALANDILAR

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, tespit edilen şüpheli 2 kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Altınları çalan kadınların il dışına kaçmaya çalıştığını belirleyen ekipler, Nurdağı’nda düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Şüpheli kadınların çaldığı altınlar ise eksiksiz ele geçirilerek sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Şüpheli kadınlar ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.