Dev derbi heyecanı: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde haftanın en çok konuşulan mücadelesinde Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko parkede kozlarını paylaşacak.

Sezona namağlup performansla devam eden Beşiktaş GAİN, şampiyonluk hedefi doğrultusunda güçlü rakibi karşısında serisini sürdürmek istiyor.

Öte yandan tecrübeli kadrosu ve derbi tecrübesiyle öne çıkan Fenerbahçe Beko, zorlu deplasmanda kritik bir galibiyet alarak zirve yarışında önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Basketbolseverler ise derbi öncesinde “Beşiktaş – Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman oynanacak?”, “Maç saat kaçta başlayacak?” ve “Hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde heyecanla beklenen derbide Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko, 4 Ocak 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Dev derbi, saat 20.30’da başlayacak ve karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Mücadeleye ev sahipliği yapacak salon ise Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi olacak.