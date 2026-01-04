Hibe desteği başvurusu 2026: Engelli ve hükümlü hibe desteği nasıl alınır, ne kadar? Şartları ve tutarı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleri aracılığıyla çalışma hayatına adım atmak isteyen dezavantajlı gruplara müjde.

2026 yılında verilecek olan hibe destekleri, arttırıldı.

Engelli ve eski hükümlüleri kapsayan hibe desteği için başvuru süreci ve detaylar belli oldu.

Peki; hibe desteği başvuruları başladı mı? Nasıl başvurulur? Engelli ve hükümlü hibe desteği ne kadar oldu? İşte, 2026 detayları...

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ HİBE DESTEĞİ 2026

İŞKUR tarafından 2026 yılı 1. dönemi itibarıyla geçerli olmak üzere; engelli vatandaşların kendi işini kurmasını teşvik etmek amacıyla sağlanan hibe desteği 735 bin liraya, eski hükümlü bireylerin iş hayatına yeniden kazandırılması için verilen destek ise 550 bin liraya yükseltildi.

Ayrıca, işgücü piyasasında çalışma imkanı kısıtlı olan engellilere yönelik korumalı iş yerlerinin kapasitesini artırmak amacıyla sağlanan kuruluş sermayesi desteği de 905 bin liraya çıkarıldı.

NASIL BAŞVURULUR

Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularını, 16 Ocak 2026 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir.

Vatandaşlar, başvurularını ve detaylı bilgi edinme işlemlerini "iskur.gov.tr" ve "engelsiz.iskur.gov.tr" adresleri üzerinden gerçekleştirebilir.

İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecektir.

