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Dibimize kadar geldi; Sadece 5 metre kaldı! Tüm Marmara'ya yayılabilir...

Dibimize kadar geldi; Sadece 5 metre kaldı! Tüm Marmara'ya yayılabilir... Balıkesir’in Bandırma ilçesinden uzmanlar, Erdek Körfezi’nde müsilaj oluşumunun deniz yüzeyine 5 metreye kadar yaklaştığını tespit etti. Bilim insanları, acil önlem alınmaması halinde müsilajın yayılma ve ilkbaharda deniz yüzeyinde tekrar görünme riskinin yüksek olduğunu vurguladı.