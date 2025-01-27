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Dikkat: İstanbul'da pik yaptı! Şubat'a kadar nefes aldırmayacak..

Dikkat: İstanbul'da pik yaptı! Şubat'a kadar nefes aldırmayacak.. Uzmanlar, bu hafta İstanbul'da yüksek basınç sebebi ile hava kirliliğinin hat safhada olacağına işaret etti.