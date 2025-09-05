Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Esenköy Merkez Camisi'nde hutbe okudu, açılışını yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova Esenköy Merkez Camisi’nde “İlim hakkı bilmektir” temalı hutbe irat ederek cuma namazını kıldırdı.

"İLİM, RABB'İ TANIMAYI SAĞLAR"

İslam’ın kadın-erkek her Müslümana ilim öğrenmeyi farz kıldığını belirten Erbaş, ilmin yalnızca meslek ve kariyer için değil, insanın Rabb’ini tanıması ve yaratılış gayesini kavraması için gerekli olduğunu ifade etti.

"KUR'AN MERKEZLİ BİR ANLAYIŞ"

İlmin temelinde Kur’an’ı hayatın merkezine almak gerektiğini vurgulayan Erbaş, sevgi, merhamet ve ahlakın hâkim kılınması gerektiğini belirterek, şiddet ve nefretin yerine muhabbetin, kin ve düşmanlığın yerine ise kardeşliğin ikame edilmesi gerektiğini söyledi.

PEYGAMBER'İN EĞİTİM BURGUSU

Hz. Muhammed’in “Ben, ancak bir öğretmen olarak gönderildim” hadisine dikkat çeken Erbaş, Resulullah’ın Mekke’de Darü’l-Erkam’ı, Medine’de ise Mescid-i Nebi’yi bir ilim ve hikmet yuvasına dönüştürdüğünü hatırlattı. Öğretmenlerin öğrencilerini Allah’ın emaneti görmesi gerektiğini dile getirdi.

"FEN BİLİMLERİ DE DİNİ İLİMDİR"

Erbaş, tarih, matematik, astronomi, fizik ve kimyanın da dini ilimler olduğunu, bunların temelinde Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerin bulunduğunu belirterek, 700’e yakın bilimsel ayetin tefekkür edilmesi gerektiğini söyledi.

ÇOCUKLARA AHLAKİ EĞİTİM ÇAĞRISI

Toplumda yaşanan birçok problemin, çocuklara yeterli dini ve ahlaki eğitimin verilememesinden kaynaklandığını vurgulayan Erbaş, bağımlılık, sanal kumar, sapkın fikirler ve akran zorbalığının gençleri tehdit ettiğini ifade etti.

"GÜZEL TERBİYE, EN BÜYÜK MİRAS"

Hz. Peygamber’in “Anne babanın çocuğuna bırakacağı en kıymetli miras, güzel terbiyedir” sözünü hatırlatan Erbaş, aile ve okulun çocukların ahlak eğitimindeki rolünün hayati önem taşıdığını belirtti.

"DİN KÜLTÜRÜ VE PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSLERİNE İLGİ ARTSIN"

Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin “Kur’an-ı Kerim” ve “Peygamberimizin Hayatı” derslerini daha fazla tercih etmesi gerektiğini söyleyen Erbaş, bu derslerin çocukların değerlerle yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ali Erbaş, konuşmasını yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olması dileğiyle tamamladı.

YENİLENEN CAMİ, DUALARLA AÇILDI

Namazın ardından Erbaş, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, milletvekilleri ve yetkililer, caminin açılışını dualarkla gerçekleştirdi.