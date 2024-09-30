Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılan aile sayısı 377'ye ulaştı Çocukları dağa kaçırılan aileler 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbetine 377 aile ile birlikte devam ediyor.

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İHA

3 Eylül 2019 yılında Hacire Akar’ın, oğlu Mehmet Akar’ın terör örgütü PKK’ya katılmasını engellemek için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti Diyarbakır’dan Van, Muş, Hakkari, Şırnak, İzmir ve Almanya’ya kadar uzandı.

1855'nci gününde devam eden evlat nöbetine son olarak bir ailenin daha katılmasıyla toplam sayı 377 oldu.

15 YAŞINDAYKEN DAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Son olarak, oturma eylemine katılan aile, 2015 yılında 15 yaşındayken dağa götürülen oğlu G.T.'nin annesi F.K. oldu.

Anne F.K., basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.

"SENİ ALMADAN BURADAN GİTMEYECEĞİM"

Öte yandan, oğlu Bayram Elhaman için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etti:

Yaklaşık 6 yıldır HDP il binasının önündeyiz. Buradan oğluma sesleniyorum. Kaçıp gelin, dağlarda, taşlarda sizleri mahkum etmişler, ölüme terk etmişler.



Ben, baban, kardeşlerin seni hasretle bekliyoruz. Seni almadan buradan gitmeyeceğim. Anneler burada bekliyoruz.

Ayrıca, Emrah Panay'ın annesi Aynur Panay ise, basın mensuplarına "6 yıldır buradayım, oğlumu istiyorum. Emrah, gelmezsen buradan kalkmam. Orası senin yerin değil, askere teslim ol" açıklaması yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)