Kuryeler grevde! O tarihlerde teslimat yapılmayacak...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pandemi dönemi ile birlikte ciddi bir iş kolu olan ve binlerce kişinin ekmek kapısı haline gelen kuryelik, talep görüyor.

Ancak artan maliyetler, kuryelerin giderlerini karşılamasını zorlaştırıyor.

İddialara göre bir kuryenin bonuslarla birlikte aylık brüt kazancının 120 bin lirayı bulduğu öne sürülüyor.

Kuryelere göre ise durum farklı.

Kazançlarının 2025 yılı ile neredeyse aynı seviyede kaldığını iddia eden kuryeler, kontak kapatmaya karar verdi.

3 GÜNLÜK KURYE GREVİ

Türkiye Gazetesi'ne göre; Yakıt, vergi ve ekipman giderleri karşısında kazançlarının eridiğini belirten binlerce kurye 18-19-20 Ocak tarihlerinde teslimat yapmama kararı aldı.

Karar, tamamen gönüllülük esasına dayanıyor.