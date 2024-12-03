Diyarbakır'da komşusu ile tartıştıktan şüpheli merdiven boşluğuna ateş etti
DHA

Diyarbakır'da korku dolu anlar..

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi'ndeki 8 katlı binanın 5'inci katında meydana gelen olayda 6'ncı katta oturan E.T., daha önce tartıştığı alt kattaki komşusunun oturduğu dairenin kapısına gitti.

İsmi öğrenilemeyen komşusuyla tartışan E.T., daha sonra evine gidip, tabancasını alarak geri döndü.

MERDİVEN BOŞLUĞUNA 3 EL ATEŞ ETTİ

E.T. komşusunu korkutmak için iddiaya göre merdiven boşluğuna 3 el ateş etti. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen motosikletli yunus timleri E.T.'yi, kullandığı tabancayla birlikte gözaltına aldı. Emniyete götürülen E.T.'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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