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Diyarbakır'da komşusu ile tartıştıktan şüpheli merdiven boşluğuna ateş etti

Diyarbakır'da komşusu ile tartıştıktan şüpheli merdiven boşluğuna ateş etti Bağlar ilçesinde komşusu ile tartıştıktan sonra merdiven boşluğuna 3 el ateş eden 44 yaşındaki E.T. , gözaltına alındı.