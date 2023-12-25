Diyarbakır'da kum ocağı istinat duvarı çöktü: 1 işçi yaralı kurtarıldı

Diyarbakır'da bulunan kum ocağı inşaatının beton istinat duvarında çökme yaşandı..
Öğleden sonra Yenişehir ilçesi kırsal Güzelköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda yapımı süren kum ocağının 9 metre yüksekliğinde ve 1 metre kalınlığındaki beton istinat duvarı, çalışmada çöktü.
5 işçiden ikisi göçük altında kaldı
Bu sırada çalışma yapan 5 işçiden Ahmet ve Abdullah Güngör göçük altında kaldı, 3 işçi ise son anda kurtuldu.
İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Cansız bedenine ulaşıldı
Ahmet Güngör, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, kuzeni Abdullah Güngör'ün çıkarılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
Olay yerine gelen Abdullah Güngör'ün yakınları, fenalık geçirdi.
50 kişilik kurtarma ekibi ve 2 iş makinesiyle yapılan çalışmalar sonucu Güngör'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Duvarın çökeceğini anlayıp kaçarken düştü
Öte yandan, işçilerin duvarın çökeceğini fark ettiği ve kaçarken Abdullah Güngör'ün ayağının takılıp düştüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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