Diyarbakır'da kum ocağı istinat duvarı çöktü: 1 işçi yaralı kurtarıldı Diyarbakır'da kum ocağı inşaatının beton istinat duvarının çökmesi sonucu işçilerden Ahmet Güngör yaralı kurtarılırken, kuzeni Abdullah Güngör'ün cansız bedenine ulaşıldı.

DHA

Diyarbakır'da bulunan kum ocağı inşaatının beton istinat duvarında çökme yaşandı..

Öğleden sonra Yenişehir ilçesi kırsal Güzelköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda yapımı süren kum ocağının 9 metre yüksekliğinde ve 1 metre kalınlığındaki beton istinat duvarı, çalışmada çöktü.

5 işçiden ikisi göçük altında kaldı

Bu sırada çalışma yapan 5 işçiden Ahmet ve Abdullah Güngör göçük altında kaldı, 3 işçi ise son anda kurtuldu.

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cansız bedenine ulaşıldı

Ahmet Güngör, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, kuzeni Abdullah Güngör'ün çıkarılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen Abdullah Güngör'ün yakınları, fenalık geçirdi.

50 kişilik kurtarma ekibi ve 2 iş makinesiyle yapılan çalışmalar sonucu Güngör'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Duvarın çökeceğini anlayıp kaçarken düştü

Öte yandan, işçilerin duvarın çökeceğini fark ettiği ve kaçarken Abdullah Güngör'ün ayağının takılıp düştüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)