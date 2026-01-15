Abone ol: Google News

Aksaray'da fabrika alev alev yandı

Aksaray'da çorap üretimi yapan fabrikada çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler kısa sürede iş yerini sardı.

Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 03:23
  • Aksaray'da çorap fabrikasında gece yarısı yangın çıktı.
  • Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.
  • Yangının nedeni araştırılıyor, can kaybı yaşanmadı.

Aksaray'da Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi M-7 Blokta bulunan bir çorap fabrikasında gece yarısı bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

FABRİKADAKİ YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Çorap üretim makinesi ve çorapların tutuştuğu yangında iş yeri alevler içinde kalırken iş yeri çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikaya girip yangına müdahale etti.

Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, şans eseri içeride kimsenin olmaması faciayı önledi.

Yangın 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülürken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

