Diyarbakır'da otomobil park halindeki römorka çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İHA
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde Çakartaş Mahallesi’nde S.K. (65) idaresindeki 01 ABL 848 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki römorka çarptı.
BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada sürücü S.K., torunları M.R. (6) ve B.K. (4) yaralanırken, eşi N.K. (60) hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
N.K.’nin cenazesi hastane morguna, yaralılar ise kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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