Diyarbakırlı Icardi hayranı taraftardan davet: Köyümüze bekliyorum Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mauro Icardi'ye olan sevgisini bir yıl önce yapımına başladığı evine yansıtan fanatik taraftar, "Tek hayalim arenanın ortasında tribüne üçlü çektirmek" dedi.

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İHA

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazandı.

Bunlardan biri de Diyarbakır’ın Silvan ilçesi kırsal Tokluca Mahallesi’nde yaşayan 36 yaşındaki Mehdi Keskinkılınç.

Hayalini gerçekleştirdi

İnşaat ustası genç adam, sarı-kırmızı ve Mauro Icardi sevgisini bir yıl önce yapımına başladığı evine yansıttı.

Keskinkılınç, mesleğiyle çocukluk aşkı Galatasaray’ın renkleriyle evini boyatıp “Mauro Icardi” ve “Erdem baba” yazarak hayalini gerçekleştirdi.

Icardi de sarı-kırmızıya boyatılan evi sosyal medya hesabından paylaştı.

Icardi'yi Diyarbakır'a davet etti

Keskinkılınç, Icardi’yi Diyarbakır’a davet etti.

Galatasaray tutkusunun küçüklüğüden bu yana geldiğini belirten genç adam, takımını çok sevdiğini dile getirdi.

"Tek hayalim arenanın ortasında tribüne üçlü çektirmek"

Keskinkılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Benim güzel bir ev yapma hayalim vardı, onu gerçekleştirdim. Daha sonra evimi sarı-kırmızı renge boyama planı aklıma geldi. Icardi de geçen sene Galatasaray’a gelince şampiyon olduk. Icardi sevgisi de oradan başladı. Fanatik Galatasaray taraftarıyım ve takımımı çok seviyorum. Icardi’yi köyümüze bekliyorum. Tek hayalim arenanın ortasında tribüne üçlü çektirmektir. Tüm Galatasaray taraftarına da selamlarımı iletiyorum. Şampiyon Galatasaray."

"Evimin dış cephesine ‘Erdem Baba’ ve ‘Mauro Icardi’ yazdım"

Evin yapım aşamasında kullandığı malzemeleri Diyarbakır, Batman ve Silvan’dan getirdiğini aktaran Keskinkılınç, “Geçen sene yaz ayında evimin yapımına başladım. İş yoğunluğu falan derken süreç biraz uzadı. Evimin dış cephesinde Erdem baba da yazıyor. Erdem Timur’u çok sevdiğim için oğlumun ismini de Erdem koydum. Daha sonra evimin dış cephesine ‘Erdem Baba’ ve ‘Mauro Icardi’ yazdım.” ifadelerinde bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)