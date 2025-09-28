Doğu ve Güneydoğu'nun en güzel horoz ve tavukları yarıştı

Elazığ’da düzenlenen Gıda ve Tarım Fuarı, bu yıl renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği, fuarda açtığı özel stantla ziyaretçilerin yoğun ilgisini topladı.

SĞS TAVUKLARI VE EGZOTİK HAYVANLAR İLGİ ODAĞI

Dernek, süs tavuklarının yanı sıra ördek, kaz, hindi, bıldırcın, tavus kuşu, tavşan ve egzotik bahçe hayvanlarını sergiledi. Fuarın son gününde ise 2 bölge ve 23 ilden getirilen hayvanlarla egzotik bahçe hayvanları yarışması düzenlendi.

150 FARKLI TAVUK VE JOROZ YARIŞTI

Yarışmaya katılan 150 farklı horoz ve tavuk, uzman jüri tarafından değerlendirildi. Güzellik yarışmasında dereceye girenler kupa ve ödüllerle taçlandırıldı.

BÖLGESEL YARIŞMALARI GELENEKSEL HALE GETİRECEĞİZ"

Dernek Başkanı Hüseyin Göksal Karabulut, fuarın bölge için büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: