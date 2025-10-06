Dolaplarınıza defne yaprağı koyun, o sorundan kurtulun…

Ev temizliği yaparken çoğu kişi dolapları ve mutfak dolaplarını göz ardı eder.

Oysa bu alanlar, bakteriler, küf ve istenmeyen böcekler için mükemmel bir üreme alanı olabilir.

Birçok ev hanımı, dolapları temiz ve taze tutmanın doğal ve etkili yollarından biri olarak defne yaprağı kullanımını öneriyor.

Bu sayede dolaplar hem ferah hem de hijyenik hale geliyor.

NE KÜF KALIYOR, NE BÖCEK

Defne yaprakları yaydıkları hoş kokunun yanı sıra, hamamböceği ve karıncaları uzaklaştırıyor.

Ayrıca nemi emerek küf oluşumunu önlüyor ve dolaplarda ferah bir ortam sağlıyor.

Kuru defne yapraklarını bir bez torbaya koyup dolaplara yerleştirin ve 2-3 ayda bir bu yaprakları değiştirin.

Ayrıca pirinç, makarna gibi kuru gıdaların saklandığı kaplara doğrudan defne yaprağı ekleyebilirsiniz.