Düzce'de aşırı hız yapan motosikletlileri kostümle kovaladılar

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de her gün ortalama 4 kişi motosiklet kazalarında yaşamını yitiriyor. Bakanlık verileri, 2025 yılı itibarıyla 6,3 milyon olan motosiklet sayısının 2026’da 7 milyonu aşmasının beklendiğini gösteriyor.

Düzce’de motosiklet kullanımındaki artış, kaza oranlarına da yansırken, güvenlik güçleri denetimlerini artırarak kazaların önüne geçmeye çalışıyor.

SOSYAL DENEYLE FARKINDALIK OLUŞTURULDU

Bu konuya dikkat çekmek isteyen sosyal medya içerik üreticileri Muhammet Bişgin ve Yasin Günaydın, şehir merkezinde bir sosyal deney gerçekleştirdi. Deneyde, aşırı hızlı giden bir motosikleti kovalayan ikili, çevredekilerin ilgisini çekti. Amaç, sürücülere kural ihlallerinin tehlikelerini göstermekti.

"HAYATINIZA YÖN VERİN VE SAĞLIKLI YAŞAYIN"

Sosyal deneyin amacını anlatan Bişgin, “Her gün onlarca motosiklet kazası oluyor. Kasksız, ekipmansız ve aşırı hız yapan kardeşlerimize sosyal bir mesaj vermek istedik. Dikkatlerini çekmek ve güvenli sürüş yapmalarını sağlamak istedik” dedi.