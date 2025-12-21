Abone ol: Google News

Düzce’de görme engelli bir kişi, yalnız yaşadığı evinde sobadan sızan karbanonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 23:39
Düzce'de görme engelli bir kişi sobadan zehirlenerek yaşamını yitirdi
Düzce'de Aziziye Mahallesi Korkmaz Sokak’taki bir evde yalnız yaşayan görme engelli M.S.'den (50) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SOBADAN SIZAN GAZ CAN ALDI

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede M.S.’nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından M.S.’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

