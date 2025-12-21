Şırnak'ta taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

- Şırnak'ta öğretmen S.Ö., öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
- Mahkemece tutuklanan S.Ö., cezaevine gönderildi.
- Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar sürüyor.
Şırnak'ta Cizre'de bir lisede öğretmen olarak görev yapan S.Ö'nün öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Öğrencilerin şikayeti üzerine öğretmen S.Ö., Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polisin S.Ö'nün evinde yaptığı aramada bulduğu dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
19 öğrencinin polise ifade verdiği olayda öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.Ö emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi.
S.Ö., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirilirken, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma devam ediyor.