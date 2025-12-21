Ankara’da hafta sonu AVM yoğunluğu trafiği kilitledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Megaken İstanbul'da hemen her gün yaşanan trafik sorunu başkent Ankara'da da günden güne kronikleşiyor.

Yılın son günlerine girilmesi ve hafta sonunun da etkisiyle Ankara’da birçok vatandaş alışveriş merkezlerine akın etti. Özellikle Konya Yolu üzerinde bulunan bir AVM çevresinde yaşanan yoğunluk, sürücülere zor anlar yaşattı.

Bölgede trafik akışı sık sık kesilirken, araçların güçlükle ilerlediği ve uzun kuyrukların oluştuğu gözlendi.

SÜRÜCÜLER DAKİKALARCA AYNI NOKTADA BEKLEDİ

Trafikte mahsur kalan sürücüler, uzun süre hareket edemediklerini dile getirdi. Sürücü Engin Şahin, yaklaşık 35 dakikadır aynı noktada beklediğini belirterek yaşanan yoğunluğa tepki gösterdi.

"DEPREMDEN SONRA TRAFİK BELİRGİN ŞEKİLDE ARTTI"

AVM’ye alışveriş yapmak için geldiğini söyleyen Deniz Can Doğan ise Ankara trafiğinin son yıllarda ciddi şekilde arttığına dikkat çekerek, “6 Şubat depremlerinden sonra şehir çok kalabalıklaştı. Daha önce böyle değildi. Son iki yıldır trafik çok kötü, umarım düzelir” ifadelerini kullandı.

TOPLU ULAŞIM VURGUSU VE ÇÖZÜM ÇAĞRISI

AVM girişine ulaşmak için yaklaşık 40 dakikadır trafikte beklediğini söyleyen Akın Bozkurt, yoğunluğun azaltılması için toplu ulaşımın teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Denizli’den Ankara’ya gelen bir başka sürücü ise beklenenden çok daha yoğun bir trafikle karşılaştıklarını belirterek, “Trafiğin kalabalık olacağını biliyorduk ama bu kadar kilitleneceğini tahmin etmedik. Yarım saattir 10 dakikalık yolu aşmaya çalışıyoruz. Buna mutlaka bir çözüm bulunmalı” dedi.

200 METREYİ 20 DAKİKADA GEÇEBİLDİ

Sürücü Fatih Talha Koçar da yaklaşık 20 dakikada yalnızca 200 metre ilerleyebildiğini, yoğunluk nedeniyle AVM’ye girmekten vazgeçerek evine döndüğünü ifade etti.