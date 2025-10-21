Düzce'de kaybolan yaşlı adam 8 saat sonra bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Düzce’de Korugöl mevkiinde Üçköprü köyünde bulunan Korugöl Turizm alanlarında mantar toplamaya çıkan 75 yaşında ki Tahir T.’'den uzun süre yakınları haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

75 YAŞINDAKİ ADAM JANDARMA VE AFAD EKİPLERİNCE KURTARILDI

Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri AFAD başta olmak üzere yerel sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 3 kilometrelik alan taraması yapılırken, mantar toplamak için ormanda kaybolan 75 yaşındaki Tahir T. ekiplerce bulundu.

Arazi aracıyla ana yola çıkarılan yaşlı adam, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Tahir T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.