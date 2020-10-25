Haberler

İç Haber

Düzce'de kaza yapan sürücünün sosyal medya paylaşımları

Düzce'de kaza yapan sürücünün sosyal medya paylaşımları

Alkollü motosiklet sürücüsü ile kız arkadaşı yaptıkları kazada yaralanırken, sürücünün daha önce sosyal medya hesabında hız yaparken yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.