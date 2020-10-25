Düzce'de kaza yapan sürücünün sosyal medya paylaşımları
- DHA
- 25.10.2020 - 21:46
- Güncelleme : 25.10.2020 - 22:05
Düzce'de, D-100 kara yolu Olimpiyat kavşağı mevkiinde, Akın Kap motosikletiyle kırmızı ışık ihlali yaparak Talha Pişkin'in kullandığı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Akın Kap ile arkasındaki Duygu Ç. yaralandı.
Yaralanan 2 kişi, ihbarla gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, motosiklet sürücüsü Akın Kap’ın yapılan sorgusunda asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.
Akın Kap’ın daha önce sosyal medya hesabından motosiklet ile hız ve akrobatik hareketler yaparken çektiği görüntüleri paylaşması ise dikkat çekti.
11 BİN TL CEZA KESİLDİ
Motosikleti trafikten men edilen alkollü sürücüye toplamda 5 ayrı suçtan 11 bin 358 TL ceza kesildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.