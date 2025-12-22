Sarıkamış Şehitleri için dondurucu soğukta saygı nöbeti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sarıkamış Harekâtı’nın 111’inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Kars’ta anlamlı bir program düzenlendi. Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksekokulu önünde bir araya gelen öğrenciler ve protokol üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşün ardından Alisofu Şehitlik Anıtı’na ulaştı.

Anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

ASKER KIYAFETLERİYLE TEMSİLİ NÖBET

Sarıkamış’ta yaşanan zorlu şartları hissetmek amacıyla asker kıyafeti giyen öğrenciler, sıfırın altında 10 derece soğukta Alisofu Şehitlik Anıtı’nda temsili saygı nöbeti tuttu. Değişimli olarak gerçekleştirilen nöbet, duygu dolu anlara sahne oldu.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından program sona erdi.

VALİ POLAT: "BU TOPRAKLAR BİR HÜZÜN DESTANINA TANIKLIK ETTİ"

Program sonrası açıklamalarda bulunan Kars Valisi Ziya Polat, Sarıkamış’ın Türk milletinin hafızasında derin izler bıraktığını vurguladı. Polat, Allahuekber Dağları’nın, on binlerce Mehmetçiğin iman ve vatan sevgisiyle soğukla mücadele ettiği topraklar olduğunu söyledi.

Vali Polat, “Kardan kefen giyen atalarımızın inancını ve fedakârlığını gençlerimize aktarmak için bugün burada saygı nöbetini devraldık. Aynı imanla, aynı kararlılıkla bu nöbeti tutmaya devam edeceğiz.” dedi.

ANMA TÖRENLERİNE DAVET

Sarıkamış şehitlerini anma programlarının 3-4 Ocak tarihlerinde devam edeceğini hatırlatan Polat, tüm vatandaşları anma etkinliklerine davet etti:

"Belki aynı soğuğu birebir yaşamıyoruz ama aynı inançla, aynı düşünceyle şehitlerimizin izinde yürümeye devam ediyoruz."

Anma programına Kars Valisi Ziya Polat’ın yanı sıra Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri, daire amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.