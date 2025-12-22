Muğla'da alışılmadık düğün: Gelin ve damat cam vitrinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla’nın Fethiye ilçesi, daha önce benzeri görülmemiş bir düğün organizasyonuna sahne oldu. Fethiyeli iş insanı Hüseyin Çetinkaya, oğlu Berat Çetinkaya için hazırladığı düğünde gelin ve damadı cam vitrinde misafirlerin karşısına çıkardı. Özel olarak tasarlanan ve cam fanusu andıran vitrinin üzerine “Camlar şeffaf, kalpler tertemiz” yazısı yerleştirildi.

TIR ÜZERİNDE ŞEHİR TURU, VİNÇLE İNİŞ

Masa, sandalye ve çiçeklerle süslenen cam vitrinin içine giren gelin Merve Sarıman ile damat Berat Çetinkaya, tıra yüklenerek gelin alma töreni için yola çıktı. Kız evinde dualarla cam vitrinin içine giren çift, vinç yardımıyla tekrar tıra alındı. Konvoy eşliğinde Seydikemer’den Fethiye’ye hareket eden tır, güzergâh boyunca vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

DÜĞÜN SALONUNA ALKIŞLARLA GETİRİLDİLER

Çift, Çatalarık Mahallesi sosyal tesislerindeki düğün salonuna ulaştığında davetliler tarafından alkışlarla karşılandı. Cam vitrindeki gelin ve damat, burada da vinç yardımıyla tırdan indirilerek salona alındı. Düğün törenine siyaset, esnaf ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

"KALBİMİZİN ŞEFFAFLIĞINI VİTRİNE KOYDUK"

Düğün organizasyonuna ilişkin konuşan Hüseyin Çetinkaya, “Camın şeffaflığı gibi kalbimizin şeffaflığını vitrine koyduk. Oğlumuz ve gelinimize unutulmaz bir anı yaşatmak istedik. Bunun dünyada ilk ve benzersiz olmasını hedefledik. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.