Düzce’de motosiklet tutkunlarından 102 motor ile 'Cumhuriyet Turu'

Düzce Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından motosiklet topluluklarının katılımıyla “Cumhuriyet Turu” gerçekleştirildi.

Valilik önünde basın mensuplarına konuşan Vali Selçuk Aslan, Cumhuriyet’in 102. yılını kutlama coşkusunu toplumun her kesimine yaymayı hedeflediklerini belirtti. Geçen hafta off-road tutkunlarıyla tura çıktıklarını hatırlatan Aslan, bu kez motosikletseverler ve kulüplerin katılımıyla Düzce merkezden Akçakoca’ya, ardından Akçaşehir Sosyal Tesisleri’ne sürüş yapılacağını söyledi.

MOTORCU DOSTU BARİYERLER KOYULDU

Vali Aslan, Akçakoca istikametinde motosiklet kazalarıyla gündeme gelen D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu’nun Kabalak mevkisinin, “motorcu dostu” bariyer altı kuşaklamalarla daha güvenli hale getirildiğini aktardı.

Güzergah hakkında jandarma tarafından bilgilendirilen motosikletliler, Vali Aslan’ın da katılımıyla turu başlattı.

102 MOTORCU İLE 55 KİLOMETRELİK TUR

Sport touring, adventure ve maxi scooter segmentinden motosikletliler yaklaşık 1 saat süren 55 kilometrelik sürüşün ardından Melenağzı’ndaki Akçaşehir Sosyal Tesisleri’ne ulaştı. Etkinlik, burada yapılan yemek ikramının ardından sona erdi.