Edirne, Çanakkale, İzmir ve Muğla'da tehlike: Gökyüzünde oluşacak...

Tüm Türkiye'de sonbaharın etkileri hissedilmeye başlarken yağışlı ve soğuk havalar da yurtta devam ediyor.

Vatandaşlar bu hafta görülecek hava olaylarını merak ediyor.

Meteoroloji uzmanları 6-7 Ekim arasına dikkat çekti.

Hava Forum'dan yapılan açıklamada, "Pazartesi akşamı ve salı Edirne, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya hattında "Shelf Cloud" ve/veya "Waterspout" oluşumları görülebilir." denildi.

Shelf cloud, genellikle şiddetli gök gürültülü fırtınaların önünde görülen, alçak seviyede ve yatay olarak uzanan dramatik görünümlü bulut yapısıdır.

Waterspout, deniz, göl veya okyanus üzerinde oluşan hortum benzeri hava olayıdır. Görünüşte bir "su sütunu" gibidir, aslında suyu yukarı çekiyor gibi görünür ama çoğunlukla buluttaki yoğunlaşmış su damlacıkları ve deniz yüzeyindeki spreyden oluşur.