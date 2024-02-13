İHA
Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Habiller ve Söğütlüdere köylerindeki koyunlara kurtlar saldırdı.
Dondurucu soğuk nedeniyle yiyecek bulamayan kurtların çok sayıda koyunu öldürmesi güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi.
Nöbet tutuyorlar
Köy sakinleri kurtların korkusundan artık geceleri güvenlik kamerasına bakıyor ve bazen de nöbet tutuyor.
Köyde besicilik yapan vatandaşlardan Adnan Ateş ve İdris Erol, yaşadıkları dehşet nedeniyle büyük zarara uğradıklarını dile getirerek güvenlik kamerasından gördükleri kurt saldırısı karşısında ise büyük korku yaşadıklarını belirtti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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