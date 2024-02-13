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Edirne'de kurt saldırısı kameraya yansıdı

Edirne'de kurt saldırısı kameraya yansıdı Edirne'de köye inen kurtlar çok sayıda koyunu telef etti. Kurtların koyunlara saldırması ise güvelik kamerasınca kaydedildi.