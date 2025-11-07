Eğirdir Gölü'nde sular çekildi, kayalıklar alev aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki Altınkum Mahallesi yakınlarında ailesiyle birlikte gezintiye çıkan Ahmet Şahan, suların çekildiği bölgede keskin bir koku fark etti. Ne olduğunu anlamak için çakmağını yaktığını belirten Şahan, “Yoğun bir gaz kokusu vardı. Çakmağımı çaktığımda kayanın alev aldığını gördüm. Bu durum beni hem şaşırttı hem de endişelendirdi. Bölgede inceleme yapılması gerekiyor.” dedi.

UZMANLAR METAN GAZINA DİKKAT ÇEKTİ

İlk değerlendirmelere göre, göl tabanında biriken organik maddelerin çürümesiyle oluşan metan gazı, su seviyesinin düşmesiyle yer yer yüzeye sızmış olabilir. Ancak olayla ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

KURAKLIK, GÖLÜ TEHDİT EDİYOR

Türkiye’nin en büyük tatlı su kaynaklarından biri olan “Yedi Renkli Göl” Eğirdir, son yıllarda kuraklık, azalan yağışlar ve yoğun tarımsal sulama nedeniyle ciddi su kaybı yaşadı. Suların çekilmesiyle birlikte daha önce su altında kalan alanlarda adacıklar ve kumsallar oluştu.

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine yetkililerin bölgeye giderek jeolojik ve çevresel inceleme başlatması bekleniyor. Bölge halkı ise gölün ekolojik dengesinin bozulmasından endişe ediyor.