Eken 4 ay boyunca hasat ediyor! Tüm dünyaya satılıyor, kilosu 25 TL’yi buluyor

Gaziantep’in İshaliye ilçesine bağlı Altınüzüm ve Boğaziçi Mahallesinde toplam 700 dekarlık araziye ilk alternatif ürün olarak ekimi yapılan kabakta hasat başladı.

Bir kere ekildiğinde yılda 4 kez hasat imkanı veren kabak üreticinin yüzünü güldürüyor. Buğday hasadı yapılan tarlaya ekilen kabak, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında 4 kez yeni ürün veriyor.

Verdiği verimle dikkat çeken kabak hasadı bu yıl ilk yapılıyor olmasına rağmen üreticiyi memnun ediyor.

Buğday sonrası boş kalan arazilerini değerlendirmek isteyen üreticilerin alternatif ürün olarak ektiği kabaklar 4 ay boyunca üreticiye gelir kaynağı olacak.

KİLOSU 25 TL’DEN ALICI BULUYOR

Kabak ekimi sonrası dikilen buğdaylarında daha verimli olduğunu aktaran üreticiler bu yıl 200 dönümde kabak ekimi gerçekleştirdiklerini aktardılar.

Her bir dönümde 50 ile 70 kilo arasında hasat veren kabak üreticiyi memnun ederken kilosu 25 TL’den hem iç pazarda alıcı bulurken hem de Almanya’ya ihraç ediliyor.