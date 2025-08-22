Eken köşeyi dönüyor! Yılda bir defa hasat veriyor, kilosu 3 bin TL’ye satılıyor

Türkiye’de üretimi son yıllarda giderek artan trüf mantarı üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

“Kara Elmas” olarak da bilinen bu özel mantar türü yılda bir kez hasat vermesine rağmen sağladığı kazanç nedeniyle üreticilerin yeni gözdesi olmuş durumda.

Yüksek kazanç sağlamasıyla öne çıkan trüf mantarı özel koşullarda yetişmesiyle de dikkat çekiyor. Kireçli, alkali ve iyi drene edilmiş toprak gerekiyor. Ilıman bölgelerde yetişiyor, aşırı sıcak ya da sert soğuğu sevmiyor.

Meşe, fındık ve çam gibi ağaçların köklerine tutunarak büyüyor. Bu nedenle Türkiye’de en çok Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde üretim imkanı bulunuyor.

YILDA BİR KEZ HASAT EDİLİYOR

Yılda bir kere hasat veren bu mantar yalnızca Sonbahar ve kış aylarında topraktan çıkarılıyor. Az bulunmasına rağmen değerinden hiç kaybetmemesiyle öne çıkan mantarda ilk ekim yapıldığı anda ürün vermesi için 6–8 yıl beklemek gerekse de verim başladıktan sonra yıllarca gelir sağlayabiliyor.

Türkiye’de trüf mantarının kilosu türüne göre 1700 TL ile 3000 TL arasında değişiyor. Avrupa’da ise değerli türler binlerce euroya alıcı buluyor. Bu da onu, çiftçilerin ve girişimcilerin gözdesi haline getiriyor.