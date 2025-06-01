Haberler



İç Haber



Ekonomi gündemi haziranda da yoğun olacak

Ekonomi gündemi haziranda da yoğun olacak Ekonomi yönetiminin ajandasındaki yoğunluk haziranda da devam edecek. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının haziranda Erzurum'da yapılması bekleniyor. Piyasalar ise Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına odaklanacak.