Kastamonu'da kardan 202 köy yolu kapandı

- Kastamonu'da gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 202 köy yolu kapandı.
- İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalara başladı ve bazı yollar yeniden ulaşıma açıldı.
- Kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetreyi aştı ve çocuklar karın keyfini çıkardı.
Kastamonu genelinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Şehrin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar, alçak bölgelerde ise karla karışık yağmur yağdı.
Kar nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
KAR 20 SANTİMETREİ AŞTI
Bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı.
Cide ve Tosya ilçelerinde çocuklar, kar yağışının keyfini çıkardı.
202 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Çocuklar kar topu oynayarak eğlendi. Kar nedeniyle 202 köy yolu ise ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların tekrar açılması için çalışma başlattı.
YOLLARIN TOPLAM UZUNLUĞU 2 BİN 410 KİLOMETRE
Kapalı yolların toplam uzunluğunun 2 bin 410 kilometre olduğu belirtildi.
Bozkurt ve Devrekani'de sınırlı sayıda yolun yeniden ulaşıma açıldığı, toplamda 6 köy yolunda 47 kilometrelik kesimde çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.