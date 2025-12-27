İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor

- İstanbul'da beklenen kar bazı bölgelerde etkili olmaya başladı.
- Meteorolojinin uyarıları sonrası hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına indi.
- Pendik, Sancaktepe, Çekmeköy gibi bölgelerde kar ve karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'da beklenen kar kendini göstermeye başladı...
Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü megakent beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR GÖRÜLDÜ
Sabah saatlerinde kent genelinde başlayan yağmur, kentin bazı yüksek kesimlerinde kara dönüştü.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Pendik'te etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle arabaların üzerini ince beyaz örtü kapladı.
Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye, Beyoğlu ve Şişli'de ise aralıklarla karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.