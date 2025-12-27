Abone ol: Google News

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor

İstanbul genelinde etkili olan yağış, kentin yüksek kesimleri ile bazı bölgelerinde yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bıraktı.

Yayınlama Tarihi: 27.12.2025 14:20
  • İstanbul'da beklenen kar bazı bölgelerde etkili olmaya başladı.
  • Meteorolojinin uyarıları sonrası hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına indi.
  • Pendik, Sancaktepe, Çekmeköy gibi bölgelerde kar ve karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

İstanbul'da beklenen kar kendini göstermeye başladı...

Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü megakent beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR GÖRÜLDÜ 

Sabah saatlerinde kent genelinde başlayan yağmur, kentin bazı yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR ETKİSİNİ GÖSTERDİ 

Pendik'te etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle arabaların üzerini ince beyaz örtü kapladı.

Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye, Beyoğlu ve Şişli'de ise aralıklarla karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

