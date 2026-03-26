Manisa'da servislere kapsamlı denetim

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde, taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servis araçları mercek altına alındı.

ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SIKI DENETİMDEN GEÇTİ

Denetime İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhittin Şen başkanlık ederken, jandarma personeli Ramazan Altıntaş ve Hasan Ayaz ile emniyet güçleri de katıldı.

Denetimler sırasında servis araçlarının teknik yeterlilikleri, ruhsat ve evrakları ile sürücü belgeleri tek tek kontrol edildi. Ayrıca araçlarda bulunması gereken güvenlik ekipmanları ve öğrenci taşıma kurallarına uygunluk da detaylı şekilde incelendi.

Yetkililer, yapılan kontrollerde sürücülere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını belirterek, denetimlerin öğrencilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.