MGM haritayı güncelledi; 8 il için kuvvetli kar uyarısı…

Meteoroloji, ülke genelinde gün boyunca yağışların etkili olacağını duyurdu.

Marmara bölgesinde sağanak geçişleri görülürken, Ege’nin iç kesimleri ve İç Anadolu’nun geniş bir bölümünde yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.

Kar yağışı ise Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kendini gösterecek.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

MGM tahminlerine göre; Bitlis, Erzurum, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Kar yağışının bölge genelinde çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan Adana, Mersin ve Hatay çevresinde kuvvetli sağanak yağış tahmin edilirken, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.