Elektrik, su, doğalgaz… 2.000 TL fatura desteği başladı

Garanti Bankası, ekim ayına özel olarak yeni müşterilerine yönelik cazip bir fatura kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında, 4 otomatik fatura talimatı veren müşteriler, toplamda 2.000 TL’ye varan bonus kazanma fırsatına sahip oluyor.

Her otomatik fatura talimatı için 500 TL bonus veriliyor. Yani dört farklı faturayı otomatik ödeme talimatı ile Garanti Bankası üzerinden ödeyen bir müşteri, toplamda 2.000 TL bonus alabiliyor.

Kampanya şartları belli oldu...

GARANTİ BBVA’DAN 2.000 TL FATURA KAMPANYASI

Kampanya 31 Ekim 2025, 23:59’a kadar geçerlidir.

Kampanyadan ilk defa Garanti BBVA müşterisi olacak kişiler faydalanabilir.

Daha önce Garanti BBVA’lı olup parolasını ilk defa/tekrar belirleyecek veya giriş yapan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

Kampanyaya katılmak için kredi kartı veya hesap üzerinden otomatik fatura talimatı oluşturulmalıdır.

Talimatlar Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBBA İnternet üzerinden “Ödemeler > Fatura > Yeni Fatura Talimatı” adımlarıyla verilebilir.

Her yeni otomatik fatura talimatı için 500 TL bonus, maksimum 4 fatura için toplam 2.000 TL bonus kazanılabilir.

Kampanya koşulları sağlanırsa bonus, 6 Kasım 2025, 23:59’a kadar ilgili karta yüklenecek.

Bonusun geçerli olabilmesi için 6 Ağustos 2026’ya kadar fatura talimatı adedine karşılık gelen faturaların en az 5 kez karttan tahsil edilmesi gerekir. Aksi takdirde bonus geri alınır.

