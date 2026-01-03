Elektrikli araç sahiplerine A101’den müjde: Şarj istasyonu geliyor! İşte fiyatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

8 Ocak itibarıyla A101 aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.

Hem mağazalarda hem de online kanallarda geçerli olan kampanyalar, bu hafta da farklı ihtiyaçlara hitap eden zengin bir ürün yelpazesi sunuyor.

Teknolojiden ev eşyasına, tekstilden oyuncağa kadar pek çok kategoride dikkat çekici seçenekler öne çıkıyor.

Bu haftanın kataloğunda ulaşım ve enerji çözümleri ön planda. Volta EV1 elektrikli araç ile Vestel elektrikli araç şarj istasyonu, sürdürülebilir ulaşım arayanların ilgisini çekiyor.

Evini yenilemeyi planlayanlar için Seg markalı beyaz eşyalar ve English Home mutfak ürünleri de kampanya listesinde yer alıyor.

Bunun yanı sıra banyo mobilyaları, Piranha markalı el aletleri, geniş oyuncak çeşitleri ve kış mevsimine uygun tekstil ürünleri katalogda yer alıyor.

İşte A101 8 Ocak Aldın Aldın kataloğu: