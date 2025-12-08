Emekliye 30.000 TL ek ödeme müjdesi: Son tarih 31 Ocak…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 Aralık ayı itibarıyla bankaların emekli promosyon kampanyaları güncellendi.

SGK emeklileri, yalnızca maaş taşıma taahhüdü vererek yüksek promosyonlardan yararlanabilirken, birçok banka ek koşullarla toplam kazanımı artırmaya devam ediyor.

Fatura talimatı, kredi kartı harcamaları, mobil bankacılık kullanımı ve referans kampanyaları gibi ek avantajlarla promosyon tutarları daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

Bu kapsamda VakıfBank, yeni emekli promosyon kampanyasını duyurdu.

Banka, belirlenen şartları sağlayan emeklilere 30 bin TL’ye varan ödeme yapılacağını açıkladı.

30.000 TL’YE VARAN PROMOSYON ÖDEMESİ

-Kampanya 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

-SGK emekli maaşını VakıfBank’a ilk kez taşıyan veya yeni emekli olup ilk maaşını VakıfBank’tan alacak müşteriler faydalanabilecek.

-Mevcut emekli maaşı VakıfBank’ta olan müşteriler kampanyaya dahil edilmeyecek.

-SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan nakit promosyon verilecek.

-Kampanyaya katılıp VakıfBank Troy logolu Emekli Kredi Kartı alanlara ek kazanç sağlanacak.

-Bu kartla yapılacak alışverişlerde 9 ay boyunca toplam 18.000 TL’ye varan ek ödeme sunulacak.

Kampanya hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.




