İSKİ baraj doluluk oranları 8 Aralık 2025: İstanbul’da barajlar doldu mu?

İstanbul’da hafta sonu etkili olan yağışların ardından güncel baraj doluluk oranları merak konusu oldu. Peki, barajlar doldu mu? Barajlarda son durum ne? İşte İSKİ 8 Aralık baraj doluluk oranları…

Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 10:44
  • İstanbul’da hafta sonu etkili olan yağışlar, su kaynaklarına dair beklentiyi artırdı.
  • İSKİ'nin 8 Aralık verilerine göre baraj doluluk oranı %17,66 olarak kaydedildi.
  • Özellikle Elmalı Barajı %50,68 doluluk oranıyla dikkat çekiyor.

İstanbul’da haftalar süren yağışsız günlerin ardından hafta sonu etkili olan yağmur, su kaynaklarına dair beklentiyi artırdı.

Aralıksız yağan yağışların ardından gözler barajlardaki doluluk oranlarına çevrildi.

İSKİ, 8 Aralık tarihine ait güncel baraj doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yağışın şehre ne kadar katkı sağladığı ve su seviyelerindeki değişim araştırılıyor. Peki, barajlarda son durum ne?

8 ARALIK BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin sabah saatlerinde güncellediği baraj doluluk oranı %17.66 olarak kaydedildi. Barajların doluluk oranları ise şu şekilde:

Ömerli Barajı: %13,11

Darlık Barajı: %27,65

Elmalı Barajı: %50,68

Terkos Barajı: %19,23

Alibey Barajı: %10,10

Büyükçekmece Barajı: %18,46

Sazlıdere Barajı: %16,87

Istrancalar Barajı: %30,84

Kazandere Barajı: %2,30

Pabuçdere Barajı: %2,41

