İSKİ baraj doluluk oranları 8 Aralık 2025: İstanbul’da barajlar doldu mu?

- İstanbul’da hafta sonu etkili olan yağışlar, su kaynaklarına dair beklentiyi artırdı.
- İSKİ'nin 8 Aralık verilerine göre baraj doluluk oranı %17,66 olarak kaydedildi.
- Özellikle Elmalı Barajı %50,68 doluluk oranıyla dikkat çekiyor.
İstanbul’da haftalar süren yağışsız günlerin ardından hafta sonu etkili olan yağmur, su kaynaklarına dair beklentiyi artırdı.
Aralıksız yağan yağışların ardından gözler barajlardaki doluluk oranlarına çevrildi.
İSKİ, 8 Aralık tarihine ait güncel baraj doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı.
Yağışın şehre ne kadar katkı sağladığı ve su seviyelerindeki değişim araştırılıyor. Peki, barajlarda son durum ne?
8 ARALIK BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ’nin sabah saatlerinde güncellediği baraj doluluk oranı %17.66 olarak kaydedildi. Barajların doluluk oranları ise şu şekilde:
Ömerli Barajı: %13,11
Darlık Barajı: %27,65
Elmalı Barajı: %50,68
Terkos Barajı: %19,23
Alibey Barajı: %10,10
Büyükçekmece Barajı: %18,46
Sazlıdere Barajı: %16,87
Istrancalar Barajı: %30,84
Kazandere Barajı: %2,30
Pabuçdere Barajı: %2,41