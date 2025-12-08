Kandil tarihleri 2026: Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili ne zaman?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi merak ediliyor.

Takvime göre Müslümanlar için manevi yenilenme döneminin başlangıcı kabul edilen üç aylar, 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarında ibadetlerin yoğunlaştığı bu süreçte Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili de idrak edilecek.

2026 yılında kandillerin hangi günlere denk geleceği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte 2026 kandil tarihleri:

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Bu yılın son kandili olan Regaip Kandili 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek.

2026 yılı kandil tarihleri ise şu şekilde:

25 Aralık 2025 Perşembe Regaip Kandili

15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili

16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi

24 Ağustos 2026 Pazartesi Mevlid Kandili

10 Aralık 2026 Perşembe Regaip Kandili