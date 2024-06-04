Erzincan'da cansız bedenine ulaşılan işçinin kimliği DNA ile araştırılıyor İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin kimliği yapılacak DNA eşleştirmesiyle belirlenecek.

İHA

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuştu.

Ulaşılan cenaze sayısı 5'e yükselirken toprak altındaki 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kimliği DNA ile tespit edilecek

Bugün cesedine ulaşılan işçinin kimliği DNA ile belirlenecek.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, toprak altından vücut bütünlüğü bozulmuş olarak ulaşılan işçinin cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Daha önceden toprak altında kalan işçilerin ailelerinden alınan kan örnekleriyle DNA yapılarak belirlenecek.

Bu sürenin 3-4 gün sürebileceği öğrenildi.

"Çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)