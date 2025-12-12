Üreticisi sırrı verdi: Sahte bal kendi böyle belli ediyor

Düzce’de üreticiler, piyasaya sürülen yeni bal çeşitleri için tüketicilere önemli uyarılarda bulunmaya başladı.

Bal üreticisi Yunus Emre Söğüt, özellikle sahte bal tehlikesine dikkat çekerek gerçek balın ayırt edilmesinde en güvenilir göstergelerden birinin kristalizasyon (donma) olduğunu söyledi.

ZAMANLA KRİSTALİZE OLMASI GEREKİYOR

İHA’ya konuşan Söğüt, balın ilk alındığında doğal olarak sıvı olduğunu, ancak polen oranı yüksek olan ballarda belirli bir süre sonra kristalleşmenin kaçınılmaz olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Vatandaşlar üreticiden balı aldıktan sonra ürün sıvı halde oluyor. Akışkan olması gerekiyor. Belli bir süre sonra bal polen tozları sebebiyle kristalize olur. Kristalize olmasının sebebi ise balın ham maddesi polendir. Kış aylarında bal kendisini koruma altına aldığı için kristalize olur, krema gibi ağızda erir. Normal kıvama gelmesi için 40-50 derece sıcak bir su da tuttuktan sonra bal eski kıvamına gelecektir. Bu şekilde donan bal her zaman kaliteli ve güzel baldır. İçerisinde glikoz veya şeker gibi maddeler yoktur. Tamamen doğal bir üründür. Bunların dışındaki tüm ballar ise sahte baldır."