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İHA

Baharın gelmesiyle birlikte doğada hareketlilik artarken, özellikle yüksek ayı popülasyonuyla dikkat çeken Erzincan’ın Refahiye ilçesinde ayıların köylere yakın tarlalara indiği gözlendi.

AÇIK ARAZİDE GÖRÜNTÜLENEN AYIDAN DRONA İLGİNÇ TEPKİ

Dağlık ve ormanlık alandan inip yeni yeni yeşermeye başlayan açık arazide yiyecek arayan ayı, görüntü yönetmeni Muhammed Kösen tarafından dronla görüntülendi.

Belgesel niteliğinde bir süre havadan görüntülenen ayının iki ayağının üzerine kalkıp drona tepki göstermesi de kadraja yansıdı.

Uzmanlar, bölgede ayı popülasyonunun oldukça yüksek olduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.