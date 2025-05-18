Erzurum'da bir haftada 287 işletmeye denetim

İHA

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde üreten işletmeler, titizlikle denetlenmeye devam ediyor.

287 İŞLETME DENETLENDİ

9-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında yürütülen denetimlerde toplam 287 işletme kontrol edildi. Uygunsuzluk tespit edilen durumlarla ilgili iki işletmeye idari yaptırım uygulanırken, detaylı incelemeler için 4 numune laboratuvara gönderildi.

7 İHBAR DEĞERLENDİRİLDİ

Vatandaşların Alo 174 Gıda hattı üzerinden ilettiği 7 başvuru ise değerlendirmeye alındı. Denetimlerin, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda üretimini sağlamak amacıyla sürdürüleceği bildirildi.