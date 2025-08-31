Erzurum'da korkutan yangın: 6 ev kullanılamaz hale geldi

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Üzümbagı Köyü'nde çıkan yangın, büyük paniğe yol açtı.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 6 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Alevlerin hızla büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma ile birlikte yoğun bir mücadele verdi.

Köylülerin de canla başla destek verdiği çalışmalar sonucu yangın uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alındı.

CAN KAYBI YOK

Yangında evler büyük zarar görürken, en sevindirici gelişme can kaybının yaşanmaması oldu. Maddi hasar oluşan köyde vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden destek bekliyor.