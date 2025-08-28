Eskiden her evde vardı, şimdi fiyatı altınla yarışıyor

Bir zamanların her evde bulunan tüplü televizyonları, yıllar içinde LCD ve LED ekranlara bırakmıştı.

Ancak şimdi, ikinci el online satış platformlarında yeniden ilgi odağı haline geldi.

Nostalji meraklıları ve koleksiyoncular, bu klasik cihazlara binlerce lira ödemeye hazır durumda.

Özellikle iyi korunmuş ve nadir bulunan modeller, ikinci el piyasasında yüksek talep görüyor.

FİYATLAR 9.000 TL’YE ULAŞIYOR

Nostalji meraklılarının ilgisini çeken tüplü televizyonlar, ikinci el ilan sitelerinde şaşırtan fiyatlarla alıcı buluyor. İlanlardaki fiyatlar 3.000 TL ile 9.000 TL arasında değişirken, özellikle iyi durumda, çalışır vaziyetteki veya özel markalara ait modeller altın fiyatlarını aratmayacak seviyelere ulaşıyor.

Uzmanlar, bu yükselişi nadir bulunmaları ve koleksiyon değeri kazanmalarıyla açıklıyor. Geçmişin vazgeçilmez teknolojisi, günümüzde nostalji tutkunları için adeta bir yatırım aracı haline geldi.