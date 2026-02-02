Eskişehir'de velilerden su kesintisine tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ESKİ) resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Porsuk Nehri'nde su alma noktasındaki seviye düşmesinden dolayı yeterli su alınamadığı belirtilerek, bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacağı aktarılmıştı.

"ÇOCUKLARIMIZA BANYO BİLE YAPTIRAMADIK"

Çocukları 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından yarın 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine başlayacak olan veliler duruma tepki gösterdi.

Çocukları duş dahi alamayan velilerden Ümmühan Demirel, "Emek Mahallesi sakinleri olarak sesleniyorum size; sular olmadığı için işlerimizi yapamadık. Yarın çocuklarımız okula gidecek, banyo bile yaptıramadık onlara. Bu su neden hafta sonu gidiyor. Hafta içi gitseydi olmaz mıydı?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Öte yandan, bazı vatandaşların çatı oluklarından akan yağmur suyunu kullanmak için bidonlarda biriktirdiği görüldü.