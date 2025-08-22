Abone ol: Google News

Evin etrafına yerleştirin: Örümcekler kokusunu alınca kaçıyor

Örümcek mevsimi tüm hızıyla devam ediyor. Birçok ev sahibi, bu istenmeyen ziyaretçileri evlerinin köşelerinde görmek istemiyor. Uzmanlara göre bu yöntemle örümcekleri evlerden uzaklaştırabilirsiniz.

22.08.2025
Örümcekler doğada ekosistemin vazgeçilmez parçaları olarak bilinse de, evlerde karşılaşmak pek çok kişi için rahatsız edici olabiliyor.

Özellikle yaz sonu ve sonbahar döneminde daha sık görülen örümcekler, sıcaklık değişimleri ve çiftleşme dönemleri nedeniyle evlerin içine girmeye daha meyilli hale geliyor.

Peki, bu istenmeyen misafirleri evlerimizden nasıl uzak tutabiliriz? İşte uzmanların önerileri…

EVİN ETRAFINA PORTAKAL KABUĞU KOYUN

İngiliz Express gazetesinde yer alan bilgilere göre örümcekler, portakal kabuğu gibi narenciye kokularından hoşlanmıyor. Bunun nedeni ise kabuklarda bulunan güçlü asidik bileşenler. Bu özellik, portakal kabuğunu evlerde doğal bir “örümcek kovucu” haline getiriyor.

Uzmanlar, taze portakal kabuklarının pencere pervazlarına, mutfak köşelerine, çöp kutularının yanına ve hatta balkonlara yerleştirilmesinin etkili olabileceğini belirtiyor. Böylece keskin narenciye kokusu örümceklerin yaklaşmasını zorlaştırıyor.

