Evin her köşesini soğutuyor! BİM’e portatif klima geliyor: İşte fiyatı

Türkiye’nin en çok takip edilen market zincirlerinden BİM, 1 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.

Her kampanya döneminde sunduğu cazip fiyatlı ürünlerle tüketicilerin ilgisini çeken BİM, bu hafta da büyük ses getirecek.

Yeni katalogda; teknolojiden züccaciyeye, kişisel bakımdan tekstile kadar birçok kategoride fırsatlar yer alıyor.

Bu yaz sıcaklarında serinlik arayanlara müjde niteliğinde olan portatif klima, tekerlekli yapısı sayesinde kolaylıkla evin her köşesine taşınabiliyor.

Bunun gibi daha fazla elektronik ürünler market raflarında yer alacak.

İşte BİM 1 Ağustos aktüel ürünler: