Evleri ve bahçeleri sardı: Ürünlere zarar veriyor

Türkiye’de ilk olarak 2017 yılında Artvin ve İstanbul’da görülen kahverengi kokarca böceği, yeniden tarlalarda ve yerleşim bölgelerinde boy göstermeye başladı.

Sakarya’nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde saatler içinde bazı bölgelerde adeta istilaya yol açan böcekler, vatandaşlar arasında tedirginlik oluşturdu.

Binaların dış cepheleri ve balkonlarını saran böcekler, fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne zarar veriyor.

EV VE ARAÇLAR BİLE GÜVENDE DEĞİL

Karadeniz kıyılarında yaşayan vatandaşlar, kokarca böceklerinin yoğun istilasıyla mücadele ediyor. Özellikle fındık hasat dönemini fırsat bilen böcekler, Bartın ve çevresinde sayıca artarak, evleri, balkonları ve araçları bile sardı.

Bartın il merkezi ile ilçeler ve Zonguldak sınırındaki köylere kadar geniş bir alanda görülen kokarcalar, yumurtlama dönemine girdiği için ev ve iş yerlerinden araçlara kadar her yeri istila ediyor. Böceklerin bazıları, normal boyutlarının 2 katına kadar büyüyerek vatandaşların tepkisini çekiyor.

Kendi imkanlarıyla böceklerle mücadele etmeye çalışan vatandaşlar, yeterli önlem alamayınca yetkililerden destek bekliyor.